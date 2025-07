Zukunft clever planen Fondsgebundene Rentenversicherung: Warum sich diese Art der Vorsorge für Sie lohnen kann

Eine private Rentenversicherung unterstützen Sie dabei, Ihrer finanziellen Zukunft entspannt entgegenzuschauen. (Quelle: Getty Images/AscentXmedia)

Die Lebenserwartung steigt und damit auch die Herausforderung, im Alter finanziell abgesichert zu sein. Was passiert, wenn das Ersparte früher aufgebraucht ist als gedacht? Eine fondsgebundene Rentenversicherung kann hier gleich doppelt helfen: Sie kombiniert lebenslange Sicherheit mit den Renditechancen der Kapitalmärkte. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Vorsorge klug und flexibel aufstellen.

In einer Zeit, in der wir immer länger leben, rückt eine oft übersehene Frage in den Fokus: Reicht mein Vermögen wirklich bis zum Lebensende? Die Wahrheit ist, dass viele Menschen das finanzielle Risiko unterschätzen, älter zu werden als gedacht und im hohen Alter ohne ausreichendes Einkommen dazustehen. Genau hier setzt eine fondsgebundene Rentenversicherung an: Sie sorgt dafür, dass Ihre monatliche Auszahlung auch dann noch weiterläuft, wenn andere Finanzquellen längst versiegt sind und das lebenslang. Gleichzeitig haben Sie die Chance, durch die Investition in Fonds mehr aus Ihrem Kapital zu machen. Moderne Fondspolicen bieten Ihnen die Option, die Sparbeiträge bzw. das Guthaben aufzuteilen und in sicherheitsorientierte bzw. chancenorientierte Anlagen – je nach persönlicher Risikoneigung – aufzuteilen und die einmal getroffene Entscheidung jederzeit zu verändern. Wie groß der renditeorientierte oder der sicherheitsorientierte Anteil dabei sein sollte, hängt ganz von Ihren persönlichen Zielen und Ihrer Risikoneigung ab. Ein Finanzcoach hilft Ihnen dabei, genau die richtige Mischung zu finden, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation und Ihre Vorstellungen von finanzieller Sicherheit im Alter.

Was ist eine fondsgebundene Rentenversicherung?

Eine fondsgebundene Rentenversicherung ist eine moderne Form der Altersvorsorge. Im Gegensatz zur klassischen Rentenversicherung werden Ihre Beiträge nicht fest verzinst, sondern in Investmentfonds angelegt. Diese Form der Versicherung gehört zu den kapitalbildenden Rentenversicherungen und kann langfristig deutlich höhere Renditen erzielen als traditionelle Sparprodukte wie Sparbücher oder Bausparverträge.

Wie funktioniert sie?

Bei einer fondsgebundenen Rentenversicherung zahlen Sie regelmäßig Beiträge, die eine Anlage in ausgewählte Investmentfonds ermöglichen. Auch Einmalbeiträge und Zuzahlungen sind möglich. Diese Fonds investieren das Geld breit gestreut in verschiedene Anlageformen. So können Sie je nach Risikobereitschaft zwischen konservativen und chancenorientierten Fonds wählen. Ihre Beiträge werden also nicht fest verzinst, sondern dynamisch investiert, was langfristig höhere Erträge ermöglichen kann.

Der große Vorteil: Sie verbinden mit Ihrer Versicherung eine doppelte Zielsetzung. Neben der finanziellen Absicherung schaffen Sie gleichzeitig eine attraktive Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen. Dies geschieht, indem Ihre Beiträge regelmäßig oder als Einmalbetrag in den bzw. die gewählten Fonds fließen und dort potenziell wachsen können. Langfristig können Sie so von Kursgewinnen profitieren und Ihre Strategie flexibel anpassen.

Für wen ist diese Form der Vorsorge besonders geeignet?

Eine fondsgebundene Rentenversicherung richtet sich an all jene, die flexibel vorsorgen, Chancen an den Kapitalmärkten nutzen und dabei auch steuerliche Vorteile ausschöpfen möchten.

Menschen, die bereit sind, Chancen an den Kapitalmärkten zu nutzen

Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte und bereit ist, die Schwankungen der Kapitalmärkte in Kauf zu nehmen, profitiert von den höheren Renditechancen einer fondsgebundenen Rentenversicherung.

Menschen mit mittelfristigem bis langfristigem Anlagehorizont

Diese Form der Rentenversicherung eignet sich vor allem für Menschen, die ihr Kapital über viele Jahre wachsen lassen möchten. Wer frühzeitig in eine fondsgebundene Rentenversicherung investiert, kann von den langfristigen Wertsteigerungen der Kapitalmärkte profitieren und so Vermögen für den Ruhestand aufbauen.

Sparer, die steuerliche Vorteile nutzen möchten

Fondsgebundene Rentenversicherungen bieten im Vergleich zu Direktanlagen in Aktien und Fonds steuerliche Vorteile. Zudem kann die Auszahlung im Alter, abhängig von der Vertragsgestaltung, steuerbegünstigt erfolgen. Das ist ein großer Pluspunkt für alle, die ihr Vermögen steueroptimiert aufbauen möchten.

Ein weiterer Vorteil gegenüber Direktanlagen: Es fallen bei Wechsel der Fonds keine zusätzliche Kosten durch Ausgabeaufschläge an.

Mögliche Risiken und wie man sie minimiert

Ein zentrales Merkmal fondsgebundener Rentenversicherungen sind die Schwankungen, der Kapitalmärkte. Diese beeinflussen den Wert Ihrer Versicherung, da die zugrundeliegenden Fonds Kursschwankungen unterliegen.

Wie Sie dieses Risiko minimieren können:

Setzen Sie auf eine breite Diversifikation, also die Streuung Ihrer Investments über verschiedene Branchen, Regionen und Anlageklassen.

Passen Sie Ihre Anlagestrategie regelmäßig an Ihre Lebenssituation und Risikobereitschaft an.

Nutzen Sie langfristige Anlagestrategien, die kurzfristige Marktschwankungen ausgleichen können.

Ratierliche Sparer machen sich die Schwankungen zunutze: In Zeiten fallender Kurse werden für den gleichen Sparbetrag mehr Fondsanteile erworben.

Vorteile auf einen Blick

Eine fondsgebundene Rentenversicherung bietet zahlreiche Vorteile, die sie zu einer attraktiven Option für die private Altersvorsorge machen:

Höhere Renditechancen : Kapitalmärkte bieten langfristig höhere Erträge als klassische Sparformen wie Sparbücher oder Festgeld.

: Kapitalmärkte bieten langfristig höhere Erträge als klassische Sparformen wie Sparbücher oder Festgeld. Flexibilität : Sie können Ihre Anlagestrategie während der Vertragslaufzeit an Ihre Lebenssituation oder die Marktentwicklung anpassen.

: Sie können Ihre Anlagestrategie während der Vertragslaufzeit an Ihre Lebenssituation oder die Marktentwicklung anpassen. Steuerliche Vorteile : Während der Ansparphase fallen auf die erzielten Gewinne keine Steuern an. Auch bei einem Wechsel der Fonds innerhalb der Police wird keine Abgeltungssteuer fällig. Zudem kann die Auszahlung, je nach Vertragsgestaltung und Laufzeit, steuerbegünstigt sein.

: Während der Ansparphase fallen auf die erzielten Gewinne keine Steuern an. Auch bei einem Wechsel der Fonds innerhalb der Police wird keine Abgeltungssteuer fällig. Zudem kann die Auszahlung, je nach Vertragsgestaltung und Laufzeit, steuerbegünstigt sein. Inflationsschutz: Während klassische Sparformen oft durch die Inflation an Wert verlieren, bieten fondsgebundene Rentenversicherungen die Chance auf realen Vermögenszuwachs.

Beratung und individuelle Planung

Eine fondsgebundene Rentenversicherung ist ein komplexes Finanzprodukt, das viele Chancen bietet und individuelle Entscheidungen erfordert. Jeder Mensch hat individuelle Ziele, finanzielle Möglichkeiten und Risikobereitschaften. Während für manche der langfristige Vermögensaufbau im Vordergrund steht, ist es für andere der Vermögenserhalt oder steuerliche Vorteile. Ein kompetenter Finanzcoach hilft Ihnen, eine Strategie zu entwickeln, die zu Ihren finanziellen Zielen und Ihrer Lebenssituation passt.

Wie Sie ein Berater unterstützt

Die erfahrenen Finanzexperten der DVAG bieten in vielen Bereichen wertvolle Unterstützung:

Zielgerechte Produktauswahl: Die Auswahl der passenden Fonds und Versicherungstarife ist entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihrer Anlage. Ein Berater hilft, die richtigen Produkte für Ihre persönliche Anlagestrategie zu finden.

Die Auswahl der passenden Fonds und Versicherungstarife ist entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihrer Anlage. Ein Berater hilft, die richtigen Produkte für Ihre persönliche Anlagestrategie zu finden. Unterstützung bei der Risikobewertung: Nicht jeder Anleger hat die gleiche Risikobereitschaft. Ein Berater schätzt Ihre individuelle Risikoneigung ein und hilft, eine Anlagestrategie zu wählen, die zu Ihren Zielen und Ihrer finanziellen Situation passt.

Nicht jeder Anleger hat die gleiche Risikobereitschaft. Ein Berater schätzt Ihre individuelle Risikoneigung ein und hilft, eine Anlagestrategie zu wählen, die zu Ihren Zielen und Ihrer finanziellen Situation passt. Steuerliche Optimierung: Fondsgebundene Rentenversicherungen bieten vielfältige steuerliche Vorteile, die oft komplex sind. Ein Berater kennt die aktuellen Steuervorschriften und hilft dabei, diese Vorteile optimal zu nutzen.

Ein Vermögensberater ist Ihr Partner auf dem Weg zu einer sicheren und gleichzeitig chancenreichen Altersvorsorge. Nutzen Sie diese Expertise, um fundierte Entscheidungen zu treffen und langfristig finanziell abgesichert zu sein.