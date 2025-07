Wohnraum wird Vorsorge Wie Sie mit Pflegeimmobilien Kapital sichern und Nähe ermöglichen können

Gemeinsam alt werden. Was heute wie selbstverständlich wirkt, benötigt im Alter oft vorausschauende Planung. (Quelle: Getty Images/Jacob Wackerhausen)

Immer mehr Menschen leben länger, doch das bringt neue Herausforderungen mit sich. Eine moderne Form der Altersvorsorge könnte eine Antwort bieten, emotional wie finanziell.

Mit dem Älterwerden wächst die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden. Gleichzeitig fehlt es in vielen Regionen an geeigneten Pflegeplätzen. Und nicht selten führt genau das dazu, dass Paare im Alter getrennt untergebracht werden, weil kein gemeinsamer Platz verfügbar ist. Diese belastende Situation ist für viele Familien bereits Realität und droht durch den demografischen Wandel zu einer immer größeren gesellschaftlichen Herausforderung zu werden.

Bereits heute ist mehr als ein Viertel der deutschen Bevölkerung älter als 65 Jahre. Experten gehen davon aus, dass der Anteil der Pflegebedürftigen unter allen gesetzlich Versicherten bis zum Jahr 2050 auf über 7 Prozent anwachsen wird. Gleichzeitig verändert sich das traditionelle Familienmodell zunehmend: Über 75 Prozent der berufstätigen Erwachsenen geben inzwischen an, aufgrund von räumlicher Distanz oder beruflichen Verpflichtungen nicht in der Lage zu sein, die Pflege ihrer eigenen Eltern oder naher Angehöriger selbst zu übernehmen.

Die steigende Zahl älterer Menschen und der Mangel an Pflegeplätzen unterstreichen die Dringlichkeit, rechtzeitig über eine Lösung nachzudenken, die eine sichere Pflege garantieren und gleichzeitig dafür sorgen, dass Menschen nicht voneinander getrennt werden. Eine solche Lösung können sogenannte Pflegeimmobilien sein. Sie schaffen dringend benötigten Wohnraum für Seniorinnen und Senioren und bieten gleichzeitig eine Form der Altersvorsorge, die bereits ab dem Kauf wirtschaftlichen Nutzen stiftet. Doch was genau steckt eigentlich hinter diesem Konzept?

Pflegeimmobilien: Investieren mit Verantwortung und langfristigem Mehrwert

Dass Immobilien zu den stabilsten und inflationsgeschützten Anlageformen gehören, ist kein Geheimnis. Als sogenannte Sachwerte unterliegen sie nicht den Wertverlusten, denen Geldvermögen in Zeiten hoher Inflation ausgesetzt sind. Während Sparbuch, Tagesgeld und Co. zunehmend an Kaufkraft verlieren, bleiben Immobilien langfristig wertstabil oder gewinnen sogar an Wert.

Pflegeimmobilien sind somit nicht nur eine gesellschaftlich sinnvolle Investition, sie bieten auch handfeste Vorteile für Kapitalanleger. Denn wer heute vorsorgt, kann dabei sowohl ältere Menschen unterstützen als auch die eigene finanzielle Zukunft stabilisieren und das ohne klassischen Vermietungsaufwand.

Ein konkretes Beispiel dafür ist das Seniorenzentrum "Bergheimer Straße" in Duisburg. In der neu errichteten Einrichtung sind insgesamt 106 barrierefreie Apartments entstanden, darunter 80 vollstationäre Pflegeapartments mit eigenem Bad und 26 Apartments für betreutes Wohnen. Die Architektur wurde gezielt auf die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen abgestimmt und verfügt über großzügige Gemeinschaftsräume, einer integrierten Tagespflege, viel Grün im Außenbereich und einem hohen Energiestandard (KfW 40 EE).

Was das Projekt für Anleger so attraktiv macht: Es ist bereits vollständig vermietet. Das bedeutet, Sie erhalten als Käufer ab dem ersten Tag sichere monatliche Pachteinnahmen. Grundlage dafür ist ein langfristiger Vertrag mit dem Betreiber Alloheim, einem der größten privaten Pflegeanbieter Deutschlands. Der Pachtvertrag läuft über 20 Jahre, mit der Option auf zwei Verlängerungen à fünf Jahre, also potenziell 30 Jahre planbarer Einnahmen, unabhängig davon, ob das Apartment belegt ist oder nicht.

Hinzu kommt das Potenzial einer moderaten Wertsteigerung: Selbst bei einer vorsichtigen Annahme von nur 1 % pro Jahr kann sich der Immobilienwert innerhalb von 20 Jahren auf über 335.000 Euro entwickeln und dies, ohne dabei die laufenden Einnahmen zu berücksichtigen.

Seniorenzentrum Bergheimer Straße in Duisburg Vorteile auf einen Blick: ✅ Sichere, monatliche Pachteinnahmen, auch bei Leerstand ✅ Langfristige Planungssicherheit bei 20 Jahre Pacht + 2 × 5 Jahre Verlängerungsoption ✅ Kein Vermietungsstress, da die Verwaltung von einem professionellen Dienstleister übernommen wird ✅ Bevorzugtes Belegungsrecht für Sie und Angehörige, deutschlandweit in über 300 Einrichtungen Hier erfahren Sie mehr

Dieses Konzept bietet gleich mehrere Vorteile: Zum einen investieren Sie in einen gesellschaftlich wichtigen Bereich und schaffen wertvollen Wohnraum für Senioren. Zum anderen haben Sie mit den täglichen Herausforderungen der Vermietung nichts zu tun, da sich der Betreiber um alles kümmert. Gleichzeitig profitieren Sie von stabilen Einnahmen, die Ihre eigene Altersvorsorge absichern können.

Doch neben diesen finanziellen Vorteilen gibt es auch eine besondere Option, die emotional sehr wertvoll sein kann und die kaum jemand kennt: Das sogenannte bevorzugte Belegungsrecht.

Besonders wertvoll: Das bevorzugte Belegungsrecht

Einer der wertvollsten und emotional wichtigsten Vorteile von Pflegeimmobilien ist das sogenannte bevorzugte Belegungsrecht. Denn wer in eine Pflegeimmobilie investiert, erwirbt nicht nur eine sichere Kapitalanlage, sondern gleichzeitig das Recht, bei Bedarf bevorzugt einen Platz in der jeweiligen Pflegeeinrichtung zu erhalten. Das gilt nicht nur für die Käufer selbst, sondern ebenso für nahe Angehörige wie Ehe- oder Lebenspartner, Geschwister und Familienmitglieder ersten Grades.

Warum das so wertvoll sein kann, zeigt ein konkretes Beispiel: Stellen Sie sich ein älteres Paar vor, das schon frühzeitig in eine Pflegeimmobilie investiert hat. Wenn später einer der beiden Partner plötzlich pflegebedürftig wird, ist sichergestellt, dass beide gemeinsam in derselben Einrichtung aufgenommen werden können. Statt räumlich getrennt voneinander zu leben, bleiben sie so weiterhin zusammen, ein entscheidender emotionaler Faktor, der Lebensqualität und Wohlbefinden erheblich steigert.

Das bevorzugte Belegungsrecht gilt sogar deutschlandweit, an über 300 Standorten. Diese Flexibilität bietet zusätzliche Sicherheit, da Senioren damit unabhängig von ihrem bisherigen Wohnort in ihrer Wunschregion oder nah bei ihren Angehörigen leben können. Mit dem bevorzugten Belegungsrecht haben Käufer somit eine Möglichkeit, die Lebensqualität im Alter entscheidend zu verbessern und schützen sich und ihre Familie gleichzeitig vor einer belastenden Trennungssituation.

Heute entscheiden, wie morgen aussieht

Wo sehen Sie sich – oder Ihre Eltern – im Alter? Wie wichtig ist Ihnen eine gemeinsame Zukunft mit Ihren Liebsten, auch dann, wenn Pflege ein Thema wird? Und wer wird sich kümmern, wenn Sie selbst nicht mehr alles allein bewältigen können?

Diese Fragen stellen sich früher oder später viele Menschen. Die gute Nachricht: Es gibt Wege, heute schon die Weichen für morgen zu stellen, mit einer Vorsorge, die weit über das klassische Sparbuch hinausgeht. Pflegeimmobilien bieten Ihnen die Möglichkeit, doppelt vorzusorgen: Einerseits finanziell, durch langfristige, sichere Einnahmen, die Ihre Altersvorsorge stabilisieren können. Andererseits emotional, weil Sie mit dem bevorzugten Belegungsrecht aktiv mitentscheiden, wie und wo Sie oder Ihre Angehörigen im Alter leben werden.

Sie schaffen Wohnraum, wo er gebraucht wird, und erhalten dafür etwas zurück: ein Stück Kontrolle über Ihre Zukunft und die Gewissheit, rechtzeitig an das zu denken, was vielen erst zu spät bewusst wird. Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, sich diese Fragen offen zu stellen. Denn wer heute investiert, schafft Raum für morgen, für sich selbst und für andere.