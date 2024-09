Aufgeklärt Fünf Mythen über Baufinanzierung Sie möchten Ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen? Lassen Sie sich nicht durch Irrtümer entmutigen. (Quelle: Getty Images)

Viele Menschen träumen von den eigenen vier Wänden. Doch rund um das Thema Baufinanzierung kursieren viele Halbwahrheiten, die potenzielle Immobilienbesitzer verunsichern und die Freude am Eigenheim trüben können. Die Experten von Interhyp, Deutschlands größtem Vermittler für private Baufinanzierungen, räumen mit gängigen Mythen auf und schaffen Klarheit.

Mythos 1: Den besten Kredit gibt's bei der Hausbank

Natürlich liegt es nahe, bei der langjährigen Hausbank ein Angebot für die Baufinanzierung einzuholen. Doch selten erhalten Sie dort die individuell beste Lösung, und es besteht die Gefahr, dass Sie draufzahlen. Warum das so ist? Eine Bank hat nur ein begrenztes Angebot an Krediten und verkauft Ihnen immer die eigenen Produkte.

Expertentipp: Nur eine individuelle Beratung und der Vergleich vieler verschiedener Darlehen sichert Ihnen die für Sie beste Finanzierung am Markt.

Mythos 2: Ich bin zu alt für eine eigene Immobilie

Wer über 50 ist und glaubt, in diesem Alter keinen Kredit mehr von der Bank zu bekommen, der irrt. Denn: Zum einen gibt es kein Höchstalter für eine Baufinanzierung. Zum anderen sehen Banken gerade in den über 50-Jährigen eine interessante Zielgruppe, deren Einkommen und Vermögen in der Regel das der jüngeren Generation übersteigt. Für die Banken zählt nur, dass Sie Ihren Kredit innerhalb Ihrer statistischen Lebenserwartung vollständig zurückzahlen können.

Expertentipp: Prüfen Sie Ihre Sicherheiten, Ihr Eigenkapital und verschiedene Darlehen – am besten gemeinsam mit einem Experten. Als Finanzierungsvermittler hat Interhyp mehr als 20 Jahre Erfahrung und die Möglichkeit, über 500 Kreditgeber zu vergleichen. Neben einer unverbindlichen Beratung ohne Extrakosten erhalten Sie auch ein individuelles Angebot mit den besten Konditionen sowie einen Finanzierungsplan, mit dem Sie bis zur Rente schuldenfrei sind.

Mythos 3: Ohne Eigenkapital kein Immobilienkauf

Experten empfehlen zwar in der Regel 20 bis 30 Prozent Eigenkapital, um die Zinsen und die monatliche Belastung niedrig zu halten, aber in bestimmten Fällen ist auch eine Finanzierung mit weniger möglich – zum Beispiel, wenn Sie über ein gutes Einkommen und finanzielle Rücklagen oder zusätzliche Sicherheiten wie weitere Immobilien verfügen. Außerdem schauen die Kreditgeber genauer hin, ob sich die Immobilie in einer gefragten Lage befindet und energetisch in einem guten Zustand ist.

Mythos 4: Wer einen Kredit anfragt, ist bei der Schufa unten durch

Das kommt ganz darauf an, wie die Anfrage durchgeführt wird. Wahr ist: Die Schufa speichert klassische Kreditanfragen und das kann sich negativ auf den Score auswirken. Dennoch ist es für eine Baufinanzierung unumgänglich, bei verschiedenen Banken anzufragen und Darlehen zu vergleichen, um sich die besten Konditionen zu sichern.

Expertentipp: Es ist wichtig, auf die Art der Anfrage zu achten. Stellen Sie statt einer Kreditanfrage eine so genannte Konditionsanfrage, die Ihre Bonitätsbewertung in keiner Weise beeinflusst. So können Sie ganz entspannt die Konditionen vergleichen und Ihr Schufa-Score bleibt unangetastet. Mehr dazu im Video:

Mythos 5: Nur auf die Höhe der Rate kommt es an

Ganz so einfach ist es (leider) nicht: Zins, Tilgung und Laufzeit beeinflussen maßgeblich die Kosten der gesamten Baufinanzierung. Während der Zinsanteil die Kosten des Darlehens beschreibt, zahlt der Tilgungsanteil den Kredit zurück. Die Tilgung beeinflusst zusammen mit dem Zinssatz die Höhe der monatlichen Raten (Annuität). Diese wirken sich auf die Laufzeit aus. Eine niedrige Tilgung verlängert die Laufzeit, eine kürzere Laufzeit erhöht die Zinskosten.

Expertentipp: Gestalten Sie Ihre Baufinanzierung so, dass über die Jahre wenig Zinskosten anfallen und Sie das Darlehen schnell zurückzahlen können. Wählen Sie dazu eine hohe Anfangstilgung von mindestens zwei Prozent, nutzen Sie Sondertilgungsmöglichkeiten, passen Sie die Höhe der Tilgung an Ihr Einkommen an und prüfen Sie, ob ein Forward-Darlehen in Frage kommt. So können Sie die Restschuld so gering wie möglich halten.

Allein die Fakten zählen

Jede Baufinanzierung ist individuell. Lassen Sie sich Ihren Traum nicht von Mythen und Missverständnissen zerstören und prüfen Sie die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten auf Basis von Fakten, am besten mit Unterstützung eines Experten. Auf diese Weise können Sie die für Sie passende Lösung zu den besten Konditionen finden, um Ihre eigene Immobilie zu realisieren.