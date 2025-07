Budgetrechner: So viel Haus können Sie sich leisten

Die hohen Mieten in Deutschland reichen in vielen Fällen auch als Grundlage für eine Hausfinanzierung. (Quelle: Fotomontage mit Midjourney)

Mieter sind sich häufig nicht bewusst darüber, wie viel finanzielle Kraft sie jeden Monat aufwenden. Bleiben wir bei obigem Beispiel: 1.250 Euro monatlich – das sind 15.000 Euro im Jahr und 450.000 Euro nach 30 Jahren. So viel würden Sie für Ihre 80 Quadratmeter über drei Jahrzehnte zahlen. Frustrierend: Für Zahlungen von rund einer halben Million Euro gehört Ihnen am Ende nichts. Zu diesen Kosten müssen noch Preiserhöhungen und die Inflation von drei Jahrzehnten addiert werden.

Kaufkraftverlust: Es wird nie wieder so günstig sein wie heute

Budgetrechner ermittelt ideale Monatsraten für den Kauf

Meist sind die aktuellen Mieten eine gute Orientierung für die monatlichen Raten, die beim Kauf zu erwarten sind. Je nach Größe und Lage des Objekts sollte ein bestimmtes Eigenkapital mitgebracht werden. Üblicherweise bietet sich die Abzahlung der Wohnung oder des Hauses über einen langen Zeitraum von 25 bis 35 Jahren an. Wer die letzte Rate schneller vom Tisch haben will, kann das in der Berechnung ebenfalls angeben. Mit etwas Eigenkapital ist die Finanzierung einer Eigentumswohnung in zehn Jahren oder weniger ebenfalls realistisch.