Unfälle im Haushalt und in der Freizeit sind ohne eine private Unfallversicherung nicht versichert und können schwere finanzielle Folgen haben. (Quelle: CosmosDirekt)

Eins – zwei – drei – autsch! Alle vier Sekunden ist es in Deutschland so weit. Jährlich sind es rund 9 Millionen Unfälle, von denen sich 73 Prozent in der Freizeit und im Haushalt ereignen. Eine private Unfallversicherung verhindert zwar keine Stürze, aber sie fängt hohe finanzielle Belastungen auf, die entstehen können (z. B. Verdienstausfall, behindertengerechter Umbau der Wohnung). Dabei ist es egal, wo und wann es passiert, denn jeder Unfall ist weltweit und zu jeder Tageszeit abgesichert.