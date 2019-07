Wegen versäumter Geldstrafe

Verurteiler Schwarzfahrer überführt sich selbst als Drogendealer

23.07.2019, 09:30 Uhr | t-online.de

Vergangenen Freitag haben Beamte der Bundespolizei erfolgreich nach einem 22-jährigen Schwarzfahrer gefahndet und ihn gleich für einen weiteren Delikt festgenommen.

Am Freitag hat die Bundespolizei einen Schwarzfahrer festgenommen, der ein Bußgeld in Höhe von 2.600 Euro nicht bezahlt hatte. Sie trafen den Mann in der Nähe seiner Wohnung an, als er gerade mit seinem Hund Gassi gegangen ist.

Da der 22-Jährige die Strafe nicht zahlen konnte, müsste er die nächsten 130 Tage in Haft verbringen. Der junge Mann konnte seinen Hund noch bei einem Bekannten abgeben, sich umziehen und sollte dann mit zur Wache genommen werden.





In der Wohnung machten die Beamten jedoch eine Entdeckung: Über 40 Gramm Cannabis und "weitere typische Utensilien" befanden sich laut Polizei in der Wohnung des Schwarzfahrers, der sich schließlich auch als mutmaßlicher Drogendealer entpuppte. Der Mann muss nun mit einer zusätzlichen Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.