Es wird kühler

Die vorerst letzten sommerlichen Temperaturen in Mainz kehren ein

Leute beim Grillen an einem Sommerabend am Rheinufer in Mainz: Zeit, die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. (Quelle: imago images)

Nachdem die ersten Gewitter in Mainz vorerst vorübergezogen sind, wird es in den nächsten Tag deutlich wärmer. Und auf Regen folgen dann wieder strahlend blauer Himmel und Sonnenschein.

Nachdem schwere Gewitter die Stadt Mainz in den letzten Tagen heimgesucht haben, ziehen nun bessere Seiten auf: Die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen bis auf 28 Grad klettern. Donnerstag ist es zwar noch bewölkt, doch die Sonne lässt sich hin und wieder blicken. Leicht verregnet bleibt es trotzdem.



So auch am Freitag: Neben leichten Regenschauern wird es gegen Mittag mit Böen bis zu 47 Stundenkilometer sehr windig in Mainz. Gegen Abend beruhigt es sich dann wieder, bevor am Wochenende auch schon wieder die Sonne raus kommt.

Sonnenschein am Sonntag in Mainz

Am Samstag können sich die Mainzer auf einen sonnigen Tag mit Temperaturen bis zu 27 Grad freuen. Zwar bleibt es windig, doch von Regen ist am kommendem Samstag nichts zu sehen. Es bleibt trocken.





Mit dem Sonntag bricht dann der wohl schönste und vorerst letzte warme Tag an, bevor es wieder auf 22 Grad und Wolken wechselt. Temperaturen bis zu 27 Grad erwarten die Mainzer – ebenso wie strahlend blauer Himmel und Sonnenschein.