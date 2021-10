Chemnitz

Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lkw in Chemnitz

20.10.2021, 16:44 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen in Chemnitz ist der Autofahrer ums Leben gekommen. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Der Autofahrer geriet am frühen Mittwochmorgen aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Wagen nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Lkw zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der 34-Jährige zog sich demnach schwere Verletzungen zu und starb noch vor Ort. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach den Angaben vom Mittwochnachmittag war die Unfallstelle in der Neefestraße im Westen der Stadt weiterhin voll gesperrt.