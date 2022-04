Chemnitz

Beginn der Turmbläser-Saison in Chemnitz und Umgebung

23.04.2022, 10:37 Uhr | dpa

In Chemnitz hat am Samstag die Saison der Turmbläser begonnen. Den Auftakt machte vom Balkon des Alten Rathauses der Posaunenchor Grüna. Bis in die Adventszeit geben nun jeden Samstagmorgen die Musiker der Kirchgemeinden aus Chemnitz und Umgebung ein halbstündiges Konzert. Es erklingen Stücke aus der Zeit von Gottfried Reiche, Choräle von Johann Sebastian Bach und moderne Stücke von Traugott Fünfgeld. Die Tradition des Turmblasens reicht bis in die 1980er Jahre zurück und wurde vom langjährigen Chemnitzer Türmer Stefan Weber ins Leben gerufen.