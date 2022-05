30 Jahre Textilforschungsinstitut: Mehr als 140 Patente

Sachsen ist das Zentrum der ostdeutschen Textilindustrie. Von den rund 16.000 Beschäftigten entfallen nach Verbandsangaben rund 12.000 auf den Freistaat. Das Chemnitzer Institut arbeitet aber auch mit Unternehmen in anderen Bundesländern sowie dem Ausland zusammen. 2020 wurde den Angaben zufolge an 127 Forschungsprojekten gearbeitet und ein Umsatz von 19,2 Millionen Euro erzielt. Die Einrichtung ist ein An-Institut der Technischen Universität Chemnitz und gehört zur Zuse-Gemeinschaft.

Die immer stärkere Automatisierung von Textilfabriken wie es als Fabrik der Zukunft in Chemnitz erprobt wird, trifft für Unternehmen ein ganz handfestes Problem: Den wachsenden Mangel an Fachkräften. Als weiteren großen Trend in der Textilforschung für die kommenden Jahre nennt Illing-Günther das Thema Nachhaltigkeit und Recycling. Dabei gehe es darum, die Materialien so oft wie möglich wieder zu verwenden - wenn auch nicht für das gleiche Produkt. Hierzu wird am Sächsischen Textilforschungsinstitut derzeit ein neues Zentrum für Nachhaltigkeit errichtet. Die Investitionen wurden mit rund 5 Millionen Euro angegeben.