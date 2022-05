Basketballer nach Halbfinal-Einzug: "Spieler fit bekommen"

München (dpa/lby) – Die Basketballer des FC Bayern München wollen in zwei freien Tagen Energie für das anstehende Playoff-Halbfinale in der Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn schöpfen. "Man muss regenerieren. Wir wussten, dass wir uns zwei freie Tage verdienen können, darum haben wir am Ende alles gegeben, was wir im Tank hatten", sagte FCB-Profi Nihad Dedovic nach dem kräftezehrenden Viertelfinal-Erfolg über die Niners Chemnitz am Freitagabend.