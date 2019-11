Entschärfung läuft

Bombe in Kleingartenanlage gefunden

11.11.2019, 16:00 Uhr | t-online.de

Eine Weltkriegsbombe in einer Sandgrube: In Dortmund wurde ein Blindgänger bei Bauarbeiten entdeckt. (Quelle: Symbolbild/Andre Lenthe/imago images)

In einer Kleingartenanlage in Dortmund ist am Montag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe soll noch am selben Tag entschärft werden.

Im Bereich der Kleingartenanlage "Am Segen" wurde am Montag ein britischer 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, teilte die Stadt Dortmund mit. Damit die Experten die Bombe noch am selben Tag entschärfen können, mussten etwa 200 Anwohner evakuiert werden, die sich im Gefahrengebiet 250 Meter rund um den Fundort befanden.



Wie die Stadt weiter mitteilte, werden während der Entschärfung die Ardeystraße zwischen der Bunsen-Kirchhoff-Straße und der Straße Am Rombergpark Ecke Stockumer Straße gesperrt.





Von der Sperrung ist auch die Buslinie 450 betroffen. Die Haltestellen "Gersdorffstraße", "Max-Planck-Gymnasium" und "Remydamm" können vorübergehend nicht angefahren werden.