Erfreuliche Aktion in Corona-Krise

Dortmunder Philharmoniker musizieren für die Nachbarschaft

Ein Saxophonist spielt auf seinem Balkon: In Dortmund haben Musiker der Philharmoniker sich an ihre Fenster gestellt und musiziert. (Quelle: Seeliger/Archivbild/imago images)

Die Corona-Krise hält ganz Deutschland in Atem. So auch Dortmund. Um in dieser schweren Zeit für etwas Aufmunterung zu sorgen, haben sich die Philharmoniker etwas Besonderes überlegt.

Die Menschen sitzen in ihren Wohnungen, die Stimmung ist betrübt – und das bundesweit wegen der Coronavirus-Krise. Für einen Lichtblick in dieser dunklen Zeit hat sich das Orchester vom Theater Dortmund eine aufmunternde Aktion überlegt.

Die Musikerinnen und Musiker der Dortmunder Philharmoniker haben am Freitag um 11.30 Uhr für die Nachbarschaft musiziert. Von Balkonen und Fenstern aus haben die Philharmoniker das in Dortmund bekannte Steigerlied gespielt, um für gute Laune zu Zeiten des Kontaktverbots zu sorgen.

Habt ihr das Steigerlied @doklassik gehört oder sogar selber fleißig mitgesungen oder - gespielt? Unser Kontrabassist Frank Kistner schickt euch ein herzliches Glück auf! #wirbleibenzuhause pic.twitter.com/vILD40bwUO — Theater Dortmund (@theaterdortmund) March 27, 2020

Für jeden, der mitsingen oder mitspielen wollte, haben die Philharmoniker die Noten vorab ins Netz gestellt. Vorab hat es bereits mehrere Balkon-Aktionen gegeben, etwa ein Aufruf zum Klatschen für alle Helfer in Köln. Ihren Ursprung haben diese in Italien.