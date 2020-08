Auch Zoo betroffen

Sturmtief hält Dortmund in Atem – Zug evakuiert

26.08.2020, 12:45 Uhr | t-online.de, dpa

Das Sturmtief "Kirsten" hat Dortmund erreicht und bringt mit starken Böen den Alltag in der Stadt durcheinander. Zoo und Westfalenpark bleiben dicht und ein Zug musste evakuiert werden.

Sturmtief "Kirsten" bringt Stürme nach Deutschland Der Herbst kündigt sich in Deutschland mit dem Sturmtief "Kirsten" an. Es bringt heftige Sturmböen mit sich. Welche Regionen besonders stark betroffen sein werden, zeigt eine Zeitraffer-Animation. (Quelle: t-online.de) Animation zeigt: So zieht Sturmtief "Kirsten" aktuell über Deutschland. (Quelle: t-online.de)

Das Sturmtief "Kirsten" hat Deutschland erreicht, auch Dortmund ist betroffen. So haben hat vorsichtshalber der Zoo am Mittwoch für Besucher geschlossen, wie die Stadt auf Twitter mitteilte. Auch der Westfalenpark bleibt dicht. Außerdem sollen sich Menschen möglichst nicht in Parks und Wäldern aufhalten, so die Stadt.

Guten Morgen #Dortmund Heute ist es etwas stürmisch. Wir haben aktuell schon 18 Einsätze mit losen Ästen oder umgestürzten Bäumen. Passt auf Euch auf und nehmt Rücksicht auf unsere Einsatzkräfte, die schnellstmöglich euren Weg wieder frei machen. #Feuerwehr #EinsatzfürDortmund pic.twitter.com/uRPzae5tLe — Feuerwehr Dortmund (@FW_Dortmund) August 26, 2020

Wegen eines umgefallenen Baumes hat die Bahn am Morgen bei Dortmund-Aplerbeck einen Nahverkehrszug evakuieren lassen. Rund 100 Reisende mussten den Regionalexpress 57 verlassen, teilte die Deutsche Bahn mit. Der Baum war durch den starken Sturm umgestürzt und auf das Gleis gefallen.

Derzeit geht laut dem Deutschen Wetter-Dienst von Bäumen eine große Gefahr aus. "Bei diesen Windstärken fallen Bäume um. Man sollte aufpassen auf alles, was nicht niet- und nagelfest ist", sagte ein Sprecher. Da die Bäume derzeit noch voll belaubt sind, bieten sie dem Wind eine große Angriffsfläche.