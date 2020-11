B1 betroffen

Blindgänger in Aplerbeck gefunden – Entschärfung noch heute

17.11.2020, 07:30 Uhr | t-online

Eine Bombe (Symbolbild): In Aplerbeck ist eine Bombe gefunden worden. (Quelle: Härtelpress/imago images)

In Aplerbeck ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Fast 2.000 Anwohner und die Bundesstraße 1 sind von den Entschärfungsmaßnahmen betroffen.

Bei Untersuchungen zur Kampfmittelbeseitigung im Rahmen geplanter Baumaßnahmen ist am Montag in Aplerbeck eine Bombe gefunden worden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befindet sich im Bereich des Gewerbegebiets in der Eggensteinstraße. Heute ab 13 Uhr sollen die Evakuierungsmaßnahmen beginnen.

Von der Evakuierung sind etwa 1.900 Anwohner betroffen, die im Umkreis von 500 Metern zum Bombenfundort wohnen. In diesem Radius liegen auch das Gewerbegebiet Schleefstraße und die B1.

Bombenfund in Aplerbeck: Im Radius von 500 Metern müssen Anwohner ihre Häuser verlassen. (Quelle: Stadt Dortmund)



Ein Sammelpunkt für Anwohner wird im Gymnasium an der Schweizer Allee 18-20 eingerichtet. "Die Corona-Lage macht es erforderlich, dass die Menschen in der Evakuierungsstelle getrennt voneinander untergebracht werden. Dafür bietet das Gymnasium an der Schweizer Allee ideale Voraussetzungen", teilt die Stadt mit. Ein Bus wird für den Transport bereitstehen. Bis spätestens 11 Uhr können sich Hilfebedürftige beim Bürgertelefon des Ordnungsamtes unter der 0231 50-28888 melden.

Die Entschärfung hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr in Aplerbeck. Betroffen sind die Linien 420, 422, 431, 436 und 439.