Evakuierung von 1.000 Anwohnern

250-Kilogramm-Blindgänger in Dortmund gefunden

03.12.2020, 07:42 Uhr | t-online

Ein Blindgänger (Symbolbild): In Dortmund wird eine 250-Kilogramm Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. (Quelle: Sascha Ditscher/imago images)

In Dortmund ist im Rahmen von Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Da diese durch Experten des Kampfmittelräumdienstes entschärft wird, müssen Anwohner evakuiert werden.

Am Mittwoch ist in Dortmund ein britischer 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Bereich der Semerteichstraße und Rathenaustraße gefunden worden. Dieser wird am Donnerstag von Experten entschärft. Die Evakuierung beginnt ab 13 Uhr.

Aus Sicherheitsgründen wird ein Bereich mit einem Radius von 250 Metern um die Bombe geräumt. Von der Evakuierung sind rund 1.000 Anwohner betroffen, außerdem die Kleingartenanlagen Flora, Walter Engelberg e.V. und Franz Wergin, sowie umliegende Gewerbebetriebe und Straßen.

Eine Karte mit dem Evakuierungsradius der Entschärfung: Rund 1.000 Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen. (Quelle: Stadt Dortmund)



Die Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen werden am Donnerstag um 13 Uhr durch Polizei und Ordnungsamt eingeleitet. Die Evakuierung dauert laut Angaben der Stadt voraussichtlich fünf Stunden. Sobald diese vorbei ist, werde dies über das Radio, die sozialen Medien und die Website von Dortmund mitgeteilt.

Die Stadt hat eine Evakuierungsstelle in der Gesamtschule Gartenstadt, Hueckstraße 25/26, 44141 Dortmund, eingerichtet. Für den Transport zur Betreuungsstelle wird ein Bus an der Semerteichstraße bereitgestellt. Die Gesamtschule beendet ihren Unterricht bereits um 12 Uhr.

Personen, die unter Quarantäne stehen oder andere spezielle Versorgungen brauchen, sollten sich beim Bürgerbüro des Ordnungsamtes melden. Die Stadt hat die betroffenen Anwohner bereits am Mittwoch auf die anstehende Evakuierung durch Flugzettel vom Ordnungsamt informiert.