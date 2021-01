Mehraufwand wegen Corona

EDG sammelt ausgediente Weihnachtsbäume ein

04.01.2021, 11:09 Uhr | t-online

Ein ausgedienter Weihnachtsbaum liegt auf der Straße (Symbolbild): In Dortmund werden die Bäume am 6. Januar abgeholt. (Quelle: snapshot-photograpy/K.M. Krause/imago images)

Wie in jedem Jahr sammelt die EDG in Dortmund ausgediente Weihnachtsbäume ein und entsorgt sie. In diesem Jahr fällt jedoch wichtige Unterstützung weg.

Die EDG Entsorgung Dortmund GmbH sammelt am 9. Januar, am ersten Samstag nach Heilige Drei Könige, ausgediente Weihnachtsbäume ein und entsorgt sie. Die EDG rechnet damit, alle Bäume an einem Tag abholen zu können – und das, obwohl helfende Hände fehlen.

In diesem Jahr bekommen die Mitarbeiter der EDG keine Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern. Grund dafür: die Corona-Pandemie. Trotzdem sind laut Stadt 146 Mitarbeiter in 83 Sammelrevieren und mit 39 Fahrzeugen unterwegs.

Nur abdekorierte Bäume

Wichtig sei, dass die Bäume erst am Abend vor der Aktion und bis spätestens 7.30 Uhr am Morgen rausgelegt werden. "Wer seinen Baum später bringt, bleibt möglicherweise auf seinem ausrangierten Baum sitzen", heißt es. Um dem Team die Einsammlung zu erleichtern, sollten die Bäume möglichst auf einem Haufen gesammelt werden.

Alle ausgedienten Tannen müssten zudem abgeschmückt sein: "Nur Bäume ohne Dekoration, Lametta, Kunstschnee und Transportverpackung können verwertet werden."