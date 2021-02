Einschränkungen im ÖPNV

Bombenentschärfung in Dortmund – 1.000 Personen betroffen

16.02.2021, 08:28 Uhr | t-online

In Dortmund muss eine 250-Kilogramm-Bombe, die bei Bauarbeiten gefunden worden ist, entschärft werden. Tausend Personen müssen evakuiert werden – und der Bus- und Bahnverkehr ist betroffen.

Am Montag ist in Dortmund im Rahmen von Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die 250-Kilogramm Bombe befindet sich im Bereich Semerteichstraße/Verlorenes Holz und muss heute entschärft werden. Ab 12 Uhr beginnen die Evakuierungsmaßnahmen.

Wie die Stadt mitteilt, wird das umliegende Gebiet in einem Radius von 250 Metern geräumt. Rund 1.000 Anwohner und die Kleingartenanlage "Flora" sind betroffen. Eine Evakuierungsstelle wird in der Gesamtschule Gartenstadt eingerichtet. Zum Transport der zu evakuierenden Personen wird ein Bus an der U-Bahn-Station Semerteichstr./Ecke Lange Hecke bereitstehen.

Ab etwa 12 Uhr kommt es auch zu Beeinträchtigungen im ÖPNV. Die Stadtbahnlinie U41 in Richtung Hörde endet an der Karl-Liebknecht-Straße. Die U41 pendelt außerdem zwischen Hörde und Clarenberg. Die Buslinien 427, 436, 453 und 456 werden umgeleitet.