Dortmund

Klimaaktivisten blockieren Kreuzung: Radschnellweg ausbauen

13.06.2021, 14:11 Uhr | dpa

Rund 60 Klimaaktivisten der Bewegung "Extinction Rebellion" haben am Sonntagmittag in Dortmund eine Straßenkreuzung blockiert. Sie forderten damit eine zügigere Fertigstellung des Radschnellwegs RS1. Der Ausbau dürfe nicht weiter verzögert, sondern müsse wie ursprünglich geplant bis 2024 erfolgen, hieß es in einer Mitteilung von Sonntag. Die Stadt solle die Klimakrise und die Verkehrswende ernst nehmen und dem zunehmenden Autoverkehr entgegensteuern. Die Demonstranten besetzten bei ihrer Aktion eine wichtige Straßenkreuzung, zeigten Banner und Plakate. Es habe keine Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher mittags.