Evakuierungen nötig

Ruhr-Wehr geöffnet – Pegel steigen

15.07.2021, 15:35 Uhr | t-online

Die Wassermassen sind gigantisch – und drückten so heftig gegen das Ruhr-Stauwehr bei Wickede-Echthausen, dass dieses zu brechen drohte. Umgehende Evakuierungen wurden nötig.

Eine größere Flutwelle ist die Ruhr hinuntergerauscht: Bei der Warn-App "Nina" wurde die Warnstufe um kurz vor 14 Uhr auf "extreme Gefahr" gesetzt, weil das Stauwehr bei Wickede-Echthausen am östlichen Rand des Ruhrgebiets zu brechen droht.

Darum müsse das Wehr geöffnet werden, hieß es. Große Wassermassen würden dadurch in die Ruhr freigesetzt und Richtung Ruhrgebiet schießen: "Es besteht akute Überschwemmungsgefahr im Bereich der Ruhr. Der Bereich der Ruhr muss sofort geräumt werden." Für Wickede, Fröndenberg, Holzwickede und Schwerte wurde eine Akutwarnung ausgelöst.

Kurz darauf wurde das Wehr geöffnet. Gegen 14.30 Uhr am Donnerstagnachmittag stieg der Pegel unter anderem in Fröndenberg spürbar an, berichtete die "Westfalenpost". Sirenenalarm hallte durch die Stadt.

Damit scheint die größte Gefahr allerdings gebannt, ein weiterer nennenswerter Pegelanstieg wird nicht mehr erwartet. Völlige Entwarnung gibt es allerdings nicht: "Da größere Mengen Treibgut angespült werden, wird die Warnung für den weiteren Verlauf der Ruhr noch mit Warnstufe Orange weiter aufrechterhalten", hieß es bei "Nina".