Tausende betroffen

Weltkriegsbombe in Dortmund entdeckt

02.08.2021, 20:11 Uhr | t-online

Bei Bauarbeiten in Dortmund ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger muss entschärft werden. Tausende Anwohner sind betroffen.

Im Rahmen von Bauarbeiten wurde am Montag in Dortmund ein 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Fundort liegt an der Dürener Straße in der Nähe des Borsigplatzes. Die Entschärfung muss laut der Stadt Dortmund noch im Laufe des Abends stattfinden. Anwohnerinnen und Anwohner werden ab 20.30 Uhr evakuiert. Etwa 3.000 Personen sind davon betroffen.

(Quelle: Stadt Dortmund)



Die Stadt richtet im Fritz-Henßler-Berufskolleg, Brügmannstraße 25, eine Notunterkunft ein. Von der Stahlwerkstraße Ecke Dürener Straße startet ein Bus der Stadtwerke zum Berufskolleg. Wer die Evakuierung aus eigener Kraft nicht schafft, kann sich unter der (0231) 50 2 8888 melden.

Mitten durch den Sperrkreis führt auch ein Teil der U-Bahnstrecke U44. Während der Evakuierung und Entschärfung endet die Linie an der Geschwister-Scholl-Straße, wie die Stadt auf Twitter mitteilt. "Die 416 wendet voraussichtlich am Borsigplatz und fährt über Brackeler Straße, B236 und Einfahrt Springorumstraße ins Industriegebiet Westfalenhütte. Die Linie 456 fährt folgendermaßen: Mallinckrodtstraße – Bornstraße – Jägerststraße – Gronaustraße – Oestermärsch - Borsigplatz und zurück." Mit Beginn der Evakuierung werden auch die angrenzenden Straßen gesperrt.