Tausende betroffen

Weltkriegsbombe in Dortmund erfolgreich entschärft

03.08.2021, 07:03 Uhr | t-online

Bei Bauarbeiten in Dortmund ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger musste entschärft werden. Erst tief in der Nacht konnten die Evakuierten zurück in ihre Wohnungen.

Im Rahmen von Bauarbeiten wurde am späten Montagnachmittag in Dortmund ein 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und entschärft. Der Fundort lag an der Dürener Straße in der Nähe des Borsigplatzes. Die Entschärfung musste noch am Abend stattfinden. Anwohnerinnen und Anwohner wurden ab 20.30 Uhr evakuiert. Etwa 3.000 Personen waren davon betroffen.

(Quelle: Stadt Dortmund)



Die Evakuierung war gegen Mitternacht abgeschlossen, wie die Stadt auf Twitter mitteilte. Die Entschärfung der Bombe startete gegen 00.50 Uhr. Um 1:42 Uhr meldete sich die Stadt mit einer Entwarnung: Der Blindgänger wurde entschärft und alle Sperrungen, darunter ein Teil der U-Bahnstrecke 44, aufgehoben.