Im Mai geschlüpft

Junger Brillenkauz im Dortmunder Zoo zeigt sich

12.08.2021, 14:15 Uhr | dpa, t-online

Ein junger Brillenkauz sitzt in seinem Gehege: Er wurde bereits im Mai im Dortmunder Zoo geboren. (Quelle: Dieter Menne/dpa)

Das Eulengehege im Zoo Dortmund hat Zuwachs bekommen. Der Brillenkauz kam bereits vor einigen Monaten zur Welt, doch erst jetzt können ihn auch Besucher zu Gesicht bekommen.

Im Dortmunder Zoo können Besucher seit Donnerstag einen kleinen Brillenkauz bewundern. Die kleine Eule im plüschig weißen Jugendgefieder war zwar schon Mitte Mai geschlüpft, bisher aber noch nicht öffentlich gezeigt worden. Wie der Zoo mitteilte, ist der Kauz, wie alle Eulen, ein Stubenhocker. Er bleibt in der Regel viele Monate lang eng bei seiner Familie.

Seine Artgenossen in freier Wildbahn leben in Regenwäldern, fressen Vögel, kleine Säugetiere und Reptilien. Sie können ihren Kopf um 270 Grad drehen und alles im Auge behalten, ohne den Körper zu bewegen, denn sie haben eine immense Zahl von 14 Halswirbeln. Eulen haben damit doppelt so viele Halswirbel wie Menschen.



Die nachtaktiven Tiere gelten aufgrund ihres großen Verbreitungsgebietes und stabilen Bestands als nicht gefährdet. Bis man das Dortmunder Jungtier im Erwachsenengefieder sehen kann, dauert es noch Jahre.