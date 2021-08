Dortmund

Geldautomat in Supermarkt-Foyer gesprengt - hoher Schaden

19.08.2021, 11:13 Uhr | dpa

Unbekannte haben in einem Foyer eines Supermarktes in Dortmund einen Geldautomaten gesprengt und einen enormen Schaden verursacht. Glas in dem stark beschädigten Vorraum sei etwa zerborsten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Täter sollen demnach in der Nacht zu Donnerstag eine Schiebetür am Eingang vermutlich aufgehebelt haben. Dann hätten sie für die Explosion an dem Geldautomaten gesorgt und die Flucht ergriffen. Beamte fahndeten unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

Mehrere Anrufer hatten den Angaben nach von einer Detonation berichtet. Ob die Unbekannten Beute machten, war am Donnerstag noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Schadenshöhe war zunächst unbekannt, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten baten um Zeugenhinweise.