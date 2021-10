Über den Dächern der Stadt

Bekannter Dortmunder Club schließt seine Türen

01.10.2021, 12:28 Uhr | t-online

Wabernde Nebelschwaden und ausschweifende Clubsounds wird es hier zukünftig nicht mehr geben. Das "View" im U mit Blick über Dortmund schließt. Doch es gibt schon neue Pläne für den Ort.

Feiernde in Dortmund müssen ab Ende des Jahres auf einen Club in besonderer Lage verzichten. Das "View" im Dortmunder U schließt für immer – zumindest unter diesem Namen. Denn die Location in der obersten Etage des über 70 Meter großen Gebäudes bekommt eine neue Funktion.

Bislang habe es dort lediglich eine Party pro Woche gegeben, wie die "Ruhr Nachrichten" schreiben. In der Corona-Krise entsprechend weniger. "Ein so unfassbar geiler Raum hat es verdient, mehr als einmal in der Woche geöffnet zu haben", so die Betreiber Thomas Pieper und Till Hoppe zu der Zeitung.

Aus für den Club "View" in Dortmund: Schweinshaxe und Weißwürste statt langer Partynächte

Daher habe man sich dazu entschlossen, über den Dächern der Stadt ab Mitte November oder Anfang Dezember ein bayerisches Wirtshaus zu eröffnen, welches die Dortmunder dienstags und sonntags besuchen können. Ab dem Frühjahr soll es neben dem Restaurant zudem einen Biergarten auf der Dachterrasse geben.

Auch private Feiern seien dort dann weiterhin möglich. Allerdings möchten die Betreiber, dass der "Brauturm" nicht mehr als Disco wahrgenommen wird. Man wolle dadurch ein breiteres Publikum ansprechen, heißt es.