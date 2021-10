Verwahrlostes Tier gerettet

Halterin quält ihre Hündin – und alarmiert selbst den Tierschutz

29.10.2021, 11:40 Uhr | t-online

Die kleine Hündin wird in einem Salon gepflegt: Ein Jahr lang hatte sie Wohnung ihres Frauchens nicht mehr verlassen. (Quelle: Tierschutzorganisation Arche 90 e.V.)

Tragischer Einsatz für Tierschützer in Dortmund: Ein Jahr lang war eine ältere Dame nach einer OP mit ihrer Hündin nicht mehr vor die Tür gegangen. Schließlich rief sie aus Verzweiflung selbst den Tierschutz.

In Dortmund haben Tierschützer der Organisation Arche 90 e.V. eine verwahrloste Hündin gerettet. Wie die Arche auf ihrer Webseite mitteilte, hatte sich die Halterin des Tieres selbst bei dem Verein gemeldet und angeben, ihre Hündin zu "quälen". Zuerst hatten die "Ruhr Nachrichten" berichtet.

So könne es nicht mehr weitergehen, habe die ältere Dame laut Mitteilung auf den Anrufbeantworter der Arche gesprochen. Sofort machte sich ein Team auf den Weg zu der Frau.

Dortmund: Hündin wurde ein Jahr lang nicht ausgeführt

Vor Ort bot sich den Tierschützern ein erschreckender Anblick: Eingewachsene Krallen, verfilztes Fell – die kleine Daisy war komplett verwahrlost. Ein Jahr lang hatte sie die Wohnung ihres Frauchens nicht mehr verlassen.



Wegen einer Operation an der Hüfte sei ihr das Gassigehen mit ihrer Hündin nicht mehr möglich gewesen, so die Halterin. Ihre Geschäfte musste Daisy deshalb direkt in der Wohnung erledigen.

Die frisch frisierte Daisy: In einer Pflegestelle kann sie sich nun erholen. (Quelle: Tierschutzorganisation Arche 90 e.V.)



Im Hundesalon von Cordula Luckhardt kümmerte man sich um Daisys Fell und Krallen. "Die Kleine war dabei so lieb, sie ist ein richtiger Schatz", so eine Arche-Sprecherin. Krankheitszeichen wies die kleine Hündin zum Glück nicht auf. In ihrer neuen Pflegestelle kann sie sich nun erholen und wieder ans Gassigehen gewöhnen.