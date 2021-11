Messerattacke in Dortmund

17-Jähriger sticht auf Vater ein – Lebensgefahr

01.11.2021, 09:46 Uhr | t-online

Ein 17-Jähriger hat in Dortmund seinen Vater mit einem Messer angegriffen. Der Sohn sitzt in Haft, der 55-Jährige kämpfte um sein Leben.

In Dortmund hat ein 17-Jähriger seinen Vater am späten Samstagnachmittag durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 17 Uhr in der gemeinsamen Wohnung der Straße Oestermärsch in der Nordstadt.

Der 55-jährige Spanier wurde laut "Ruhr Nachrichten" in einem Krankenhaus operiert. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, befindet er sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Jugendliche, der auch Spanier ist, wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Zum Hintergrund der Tat gibt es noch keine weiteren Informationen.