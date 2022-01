Nach Notarzteinsatz

Bahnstrecke in Dortmund gesperrt – Züge umgeleitet

03.01.2022, 10:09 Uhr | t-online, fas

Eine Frau wartet in Dortmund auf einen Zug (Symbolbild): Auf mehreren Strecken muss mit Verspätungen gerechnet werden. (Quelle: photothek/imago images)

Rund um Dortmund sind derzeit mehrere Bahnstrecken gesperrt. Mehrere Fernverkehrszüge werden umgeleitet, zahlreiche Halte entfallen. Grund ist laut der Bahn ein Notarzteinsatz.

Verspätungen im Bahnverkehr rund um Dortmund: Nach einem Notarzteinsatz am Gleis in Dortmund-Marten ist die Strecke zwischen Dortmund und Bochum gesperrt. Auch auf der Strecke zwischen Dortmund und Witten kommt es zu Problemen im Bahnverkehr. Das teilte die Bahn am Morgen auf Twitter mit.

Demnach würden Fernverkehrszüge zwischen Dortmund und Essen umgeleitet, der Halt in Bochum entfalle. Auch die Fernverkehrszüge zwischen Köln und Dortmund über Wuppertal werden laut der Bahn umgeleitet, die Halte in Solingen, Wuppertal und Hagen fallen dort aus. Als Ersatzhalt gebe es den Düsseldorfer Hauptbahnhof.

Im Regionalverkehr sind die Haltestellen zwischen Dortmund-Dorstfeld und Dortmund Lütgenmund betroffen, diese entfallen komplett. Ein Ersatzverkehr sei in Planung. Laut DB Regio gelte die Streckensperrung noch bis etwa 10.30 Uhr.