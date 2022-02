"Sowas habe ich noch nicht gesehen"

Tierfreunde retten nacktes Eichhörnchen aus Garten

Das nackte Eichhörnchen: Das Tier befindet sich nun in einer Auffangstation. (Quelle: Eichhörnchen in Not e.V.)

Es hat lediglich Haare am Schweif und an den Ohren: Ein nacktes Eichhörnchen hat in einem Garten auf sich aufmerksam gemacht. Tierfreunde retteten das Tier – und haben eine Erklärung für den Fellverlust.

Immer wieder tauchte das kleine Eichhörnchen im Garten von Andrea Pradel und Mark Lüttig in Selm-Bork (Kreis Unna) auf, um sich in einem Vogelhäuschen Futter zu besorgen. Doch der Nager hatte ein Problem: Nur wenige Flecken auf seinem Körper waren von Fell bedeckt – und das in der kalten Jahreszeit. Die Familie machte sich Sorgen um das Tier, informierten schließlich den Verein "Eichhörnchen in Not".

Dessen Vorsitzender Martin Hübner wollte dem Nager helfen und brachte deshalb eine Lebendfalle zur Familie. Im Gespräch mit t-online sagt er: "Anders bekommst du das Tier nicht. Die Familie hat die Falle dann scharf geschaltet und nach zwei Stunden hatte sie das Eichhörnchen gefangen".

Das Eichhörnchen im Garten: Es kam immer wieder an die Futterstelle zurück. (Quelle: privat)



Seitdem päppelt Hübner das Tier auf. "Wir haben es zunächst wegen möglicher Milben gebadet und anschließend mit Vitaminen versorgt." Dann ging es zum Tierarzt, der legte eine Pilzkultur an. Das Ergebnis folgt in rund zwei Wochen.

Doch weshalb hat das Eichhörnchen nur so wenige Haare? Der Tierarzt geht davon aus, dass ein Gendefekt für den Haarausfall sorgt. Denn: "Die Haut ist fast ohne Kratzer. Daher vermuten wir, dass Milben dafür nicht verantwortlich sind. Es gibt auch keine Anzeichen, dass da überhaupt noch Haare wachsen", so Hübner.

Tier darf wohl nicht zurück in die Freiheit

Ein solches Hörnchen habe er bei sich im Verein noch nicht gesehen. Auch der Tierarzt sei erstaunt gewesen. Generell könne es aber vorkommen, dass ein Gendefekt zu Haarausfall bei Tieren führt.

Falls sich der Gendefekt bewahrheitet, dürfe das Tier nicht mehr in die Freiheit gelassen werden. Doch das sei nicht schlimm, so Hübner. "Es bleibt dann in der Auffangstation. Wir haben bei uns im Haus zwei Eichhörnchen-Zimmer. Da bauen wir ihm eine schöne und große Voliere".

Wegen der Corona-Pandemie fehlen dem Verein finanzielle Mittel. Daher ist er auf Spenden angewiesen. Weitere Informationen gibt es auf der Website der Tierfreunde.