Dortmund

HSV-Sprinter Ansah-Peprah verbessert Hamburger Rekord

13.02.2022, 10:06 Uhr | dpa

Lucas Ansah-Peprah hat seinen eigenen Hamburger Hallenrekord über 60 Meter verbessert. Beim Leichtathletik-Meeting in Dortmund kam der HSV-Sprinter im Vorlauf am Samstag nach 6,65 Sekunden ins Ziel und blieb damit drei hundertstel Sekunden unter seiner alten Bestmarke aus dem vergangenen Jahr. Im Endlauf belegte der Olympia-Teilnehmer in 6,73 Sekunden den siebten Rang. Sein Teamgefährte Owen Ansah war als Dritter in seinem Vorlauf in der Zeit von 6,72 Sekunden ausgeschieden.