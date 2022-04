Zwei Bundesstraßen gesperrt

Vier Blindgänger entdeckt – Zünder werden gesprengt

07.04.2022, 17:58 Uhr | t-online, nhe, ads

Zwei Weltkriegsbomben (Archivbild): In Dortmund sind insgesamt vier Blindgänger gefunden worden. (Quelle: Die Videomanufaktur/imago images)

Gleich vier Blindgänger sind bei Bauarbeiten in Dortmund gefunden worden. Zwei Bundesstraßen müssen im Feierabendverkehr gesperrt werden. Die Stadt warnt vor einem möglichen Knall bei der laufenden Entschärfung.

Im Bereich der Dortmunder Florianstraße sind am Donnerstagvormittag insgesamt vier 250-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Mit der Entschärfung der Bomben ist nach Angaben der Stadt um 17.30 Uhr begonnen worden.



Vor Ort seien 37 Einsatzkräfte des Ordnungsamts, 24 des Tiefbauamts, acht Polizeikräfte sowie acht Personen des Landesbetriebs Straßenbau NRW und der Autobahn GmbH.

Während kaum Personen evakuiert werden mussten, kommt es vermutlich zu massiven Einschränkungen im Feierabendverkehr. Im Sperrbereich des Fundortes befinden sich die Bundesstraßen 1 und 54. Diese sind laut Stadt seit 17 Uhr gesperrt.



Bomben in Dortmund: Einschränkungen im Feierabendverkehr

Die B1 ist aus Richtung Unna ab der Märkischen Straße nicht mehr befahrbar. Die Auffahrt in Richtung Bochum ist an der Markgrafenstraße von der Ruhrallee kommend möglich. Aus Richtung Bochum kommend, wird die B1 ab der Wittekindstraße gesperrt.

Der Sperrbereich: 250 Meter rund um den Fundort muss evakuiert werden. (Quelle: Stadt Dortmund)

Die B54 wird in Richtung Herdecke gesperrt. In Richtung Innenstadt wird der Verkehr ab Höhe Rombergpark abgeleitet. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet ab 16.30 Uhr weiträumig zu umfahren. Auch der ÖPNV ist von der Entschärfung betroffen, insbesondere die U-Bahnlinien 45,46 und 49. Genauere Informationen finden Sie hier.

Evakuiert werden müssen lediglich 50 Anwohner. Für Notfälle steht ein Bus im Bereich der Eintrachtstraße Ecke Am Knappenberg bereit. Auch verschiedene Einrichtungen an der Florianstraße, Am Kaiserhain oder der Bonifatiusstraße – zum Beispiel die dortige Kita und das Jobcenter – müssen geräumt werden.