Landtagswahl in NRW

Dortmund verschickt Wahlscheine mit Kölner Adresse

14.04.2022, 12:12 Uhr | dpa, t-online

Panne im Vorfeld zur Landtagswahl in NRW: In Dortmund wurden Wahlunterlagen mit einem kleinen Fehler verschickt. Trotzdem ist der Schein gültig, teilt die Stadt mit.

Einen Monat vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind in Dortmund Briefwahlunterlagen mit fehlerhaftem Aufdruck verschickt worden – mit der Adresse eines Wahlamts in Köln. Das berichtete die Stadtverwaltung Dortmund am Donnerstag. Trotz der Panne seien die Wahlscheine aber gültig.

Aus Versehen habe die beauftragte Druckerei auf dem Wahlschein in einer Zeile "Stadt Köln – Wahlamt, Dillenburger Str. 68-70, 51105 Köln" angegeben. Der fehlerhafte Aufdruck betrifft ausschließlich die Produktionen am 11. und 12. April.

Dortmund: Wahlscheine sind gültig

Die fehlerhafte Zeile befindet sich demnach oben links auf dem Schein über dem Frankiervermerk, aber nur bei der ersten Produktion von Briefwahlunterlagen. Die beauftragte Firma drucke auch die Wahlunterlagen der Stadt Köln, hieß es zur Erklärung.



Alle anderen Angaben seien aber korrekt. "Dortmunder Bürger können den falschen Aufdruck ignorieren und die Briefwahlunterlagen [...] wie gewohnt verwenden. Eine Neuausstellung erfolgt nicht", so die Stadt. Die Wahl ist am 15. Mai.