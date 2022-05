Dortmunder Rettungshubschrauber nun mit Seilwinde im Einsatz

Um Verungl├╝ckte auch in schwierigem Terrain aus der Luft bergen zu k├Ânnen, ist ein Dortmunder Rettungshubschrauber k├╝nftig mit einer fest installierten Seilwinde im Einsatz. Damit sei "Christoph Dortmund" der erste zivile Rettungshubschrauber in NRW, der mit so einer Rettungswinde ausgestattet sei, teilte die Organisation DRF Luftrettung am Sonntag in Filderstadt mit.