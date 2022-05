DFB-Pokal: 1. FC Magdeburg empfängt Eintracht Frankfurt

Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat in der ersten Runde des DFB-Pokals ein Mega-Los gezogen. Der Drittligameister bekommt es mit Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt zu tun. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Der FC Einheit Wernigerode trifft am 29. Juli bis 1. August auf den SC Paderborn.