"Wege in eine nachhaltige Zukunft"

Kaufen und nachdenken auf dem "Fairen Adventsmarkt" in Erfurt

27.11.2019, 09:32 Uhr | t-online.de

Fairer und nachhaltiger Adventsmarkt in Erfurt: In festlicher Atmosphäre findet dieser im Chor der Kirche statt. (Quelle: Stadt Erfurt/Sylwia Mierzynska)

Am Wochenende findet in Erfurt der "Faire Adventsmarkt" statt. Er lädt mit einem spannenden Nachmittags- und Abendprogramm zum Kaufen, aber auch zum Nachdenken ein.

In der Barfüßerruine in Erfurt findet am Wochenende der "Faire Adventsmarkt" unter dem Motto "Wege in eine nachhaltige Zukunft – für dich und die Welt" statt. Von 12 bis 19 Uhr können Besucher am Samstag vorbeischauen und ein aufregendes Angebot genießen.

Zum Kaufen, aber vor allem zum Nachdenken soll mit dem "Fairen Adventsmarkt" angeregt werden. Es gibt über 40 Stände, die zeigen, welche Möglichkeiten es in Erfurt gibt, sich nachhaltig zu engagieren. "Wer nur auf der Suche nach einem originellen Schnäppchen ist, wird durch größere Einsichten beschenkt", lautet es in einer Mitteilung der Stadt.







Das Programm im Chor der Kirche vereint mittelamerikanische Musik, Andachten, ein interaktives Märchenspiel, Kirchenmusik der Augustiner Kantorei und ansprechende Live-Musik.