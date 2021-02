Erfurt

Floristen können Anfang März wieder öffnen

16.02.2021, 13:15 Uhr | dpa

Floristen, Gärtnereien und Baumschulen sollen trotz Verlängerung des Lockdowns in Thüringen wieder öffnen können. Vorgesehen sei dafür der 1. März, sagte Gesundheitsministerin Heike Werker (Linke) am Dienstag in Erfurt. Der Neustart dieses Bereichs solle in die neue Corona-Verordnung des Landes aufgenommen werden, die Ende der Woche in Kraft trete. Im ersten Entwurf waren nur die Öffnung von Fahrschulen in den nächsten Tagen und von Friseurbetrieben am 1. März vorgesehen.

Werner begründete die Entscheidung, dass Gärtnereien und Floristen Anfang März wieder an den Start gehen können mit dem Saisonbeginn. Viele Frühjahrsblüher, die in den Gärtnereien herangezogen worden seien, würden sonst verderben.