Erfurt

Große Unterschiede bei Bewertung von baureifem Land

28.07.2021, 17:31 Uhr | dpa

Bauland für Wohnprojekte wird in Thüringen im Mittel mit 45 Euro pro Quadratmeter bewertet - bei großen regionalen Unterschieden. Das geht aus einer Übersicht der Bodenrichtwerte hervor, die das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformationen am Mittwoch im Internet veröffentlichte. Für baureifes Land reichen die mittleren Bodenrichtwerte danach von 18 Euro pro Quadratmeter im Altenburger Land über 75 Euro im Saale-Holzland-Kreis bis zu Spitzenwerten von 235 Euro in Erfurt und 345 Euro in Jena.

Für Thüringen stünden jetzt etwa 21.300 Bodenrichtwerte per Stichtag 31. Dezember 2020 zur Verfügung. Das seien etwa 2900 Bodenrichtwerte mehr als vor zwei Jahren. Ermittelt wurden sie von Gutachterausschüssen für Grundstückswerte. Der Freistaat Thüringen erlaube die kostenfreie kommerzielle und nichtkommerzielle Nutzung der Bodenrichtwerte.