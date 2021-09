Erfurt

Impfen und Party zum Abschluss der Aktionswoche in Thüringen

19.09.2021, 12:58 Uhr | dpa

Zum Abschluss der bundesweiten Impf-Aktionswoche sind in Thüringen auch bei Kulturveranstaltungen Dutzende Menschen geimpft worden. Bei einer Impfaktion mit DJs am Erfurter Zughafen habe sich schon vor Veranstaltungsbeginn eine lange Schlange gebildet, sagte Mitveranstalter Andreas Busch am Sonntag. Insgesamt 70 Menschen hätten sich impfen lassen und danach bis zum späten Samstagabend getanzt. "Darunter waren auch Leute, die anfangs skeptisch am Rand standen und sich erst mal informieren wollten."

Auch beim Theaterfest in Rudolstadt haben sich nach Angaben von Sprecherin Friederike Lüdde am Samstag über ein Dutzend Menschen impfen lassen. "Viele, die zu uns kommen, sind normalerweise schon geimpft", sagte sie. Während die Aktion in Rudolstadt nach Angaben von Lüdde einmalig war, kann sich Busch eine Wiederholung generell vorstellen. "Wir werden uns dazu noch mal mit der KVT unterhalten."

Über die ganze Woche hatte die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) im Rahmen der bundesweiten Impfkampagne "#HierWirdGeimpft" Impfaktionen im Freistaat geplant. Unter anderem sollte in Volkshochschulen oder Gemeinde- und Bürgerhäusern das Mittel von Johnson & Johnson geimpft werden. Am Sonntag stand obendrein ein erneuter Familienimpftag an allen Thüringer Impfstellen an. Eine Bilanz will die KVT im Nachgang ziehen.

Thüringen hinkt bei den Impfzahlen weiter bundesweit hinterher. Mit Stand vom Samstag waren 59,8 Prozent der Menschen im Freistaat einmal geimpft. Damit belegt Thüringen vor Sachsen den vorletzten Platz im Ländervergleich. Vollständig geimpft waren 57,6 Prozent, nur in Brandenburg und Sachsen war die Quote niedriger.