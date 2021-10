Erfurt

Wechselhaftes Wetter in Thüringen erwartet

04.10.2021, 07:22 Uhr | dpa

In Thüringen wird am Montag wechselhaftes Wetter erwartet. Bei Höchstwerten zwischen 13 und 16 Grad müssen sich die Menschen auf viele Wolken und teils Regen einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zu Dienstag bleibt es bewölkt mit teils kräftigem Regen. Bei schwachem Wind sinken die Temperaturen auf sieben bis zehn Grad.