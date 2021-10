Erfurt

Überfalls auf jungen Syrer in Straßenbahn: Mann vor Gericht

21.10.2021, 01:39 Uhr | dpa

Nachdem ein Mann einen jungen Syrer in einer Straßenbahn in Erfurt rassistisch beleidigt und brutal angegriffen haben soll, muss er sich ab heute vor dem Landgericht in Erfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mittlerweile 41-jährigen Deutschen unter anderem gefährliche Körperverletzung, versuchte Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung vor.

Er soll den damals 17-Jährigen Ende April wiederholt ins Gesicht geschlagen und getreten sowie ihn rassistisch beleidigt haben. Zudem hat er laut Staatsanwaltschaft das Handy des Jugendlichen zerstört und den Straßenbahnfahrer zur Weiterfahrt genötigt. Der Mann ist laut Anklagebehörde vorbestraft und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Zum Tatzeitpunkt habe er unter Bewährung gestanden.

Für den Prozess sind zunächst vier Verhandlungstermine bis kommenden Dienstag (26. Oktober) angedacht.