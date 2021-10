Erfurt

Zoo Erfurt bleibt am Freitag nach dem Sturm geschlossen

22.10.2021, 09:25 Uhr | dpa

Der Erfurter Zoo bleibt am Freitag wegen Aufräumarbeiten geschlossen. Wie ein Sprecher des Zoos mitteilte, werden noch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste nach dem Sturm am Donnerstag beseitigt. Da teilweise Äste in den Kronen hängen, bestehe Gefahr für Mitarbeiter und Besucher. Der Herbststurm hatte am Donnerstag in Thüringen für zahlreiche Rettungseinsätze gesorgt. Laut Pressesprecher sind die Zootiere gut durch den Sturm gekommen. Der Zoo plant, am Samstag wieder öffnen zu können.