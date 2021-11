Erfurt

Hoff sieht Corona-Impfpflicht als Weg aus der Pandemie

21.11.2021, 17:31 Uhr | dpa

Thüringens Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) hält eine Corona-Impfpflicht für unausweichlich. Die Corona-Pandemie werde durch das Impfen besiegt, schrieb der 45-Jährige am Sonntag beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Deshalb müssen alle an einem Strang ziehen und der Ehrlichkeit halber zugleich kommunizieren: An einer #Covid19-#Impfpflicht führt kein Weg mehr vorbei", schrieb Hoff. Dies ehrlich zu sagen, sei politisch verantwortungsvoll.

Zuvor hatte sich bereits die Thüringer Linke für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ausgesprochen. Ein entsprechender Antrag wurde auf ihrem Landesparteitag in Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) am Samstag von der Mehrheit der rund 120 Delegierten angenommen.

In Österreich soll es ab Februar 2022 eine Corona-Impfpflicht geben.