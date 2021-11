Erfurt

Thüringer Industrie hat 2020 weniger investiert

26.11.2021, 15:53 Uhr | dpa

Die Thüringer Industrie hat im Corona-Krisenjahr 2020 ihre Investitionen gedrosselt. Die Industriebetriebe wendeten im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden Euro für die Anschaffung neuer Maschinen und Anlagen auf, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Erfurt mitteilte. Das waren 111 Millionen Euro beziehungsweise sieben Prozent weniger als 2019.

Am stärksten sanken laut der Statistik die Investitionen in der Autoindustrie. In der Branche wurden 2020 rund 61 Millionen Euro investiert und damit 28 Prozent weniger als 2019. Investitionsstärkster Wirtschaftszweig waren in Thüringen im vergangenen Jahr erstmals die Glas- und Keramikhersteller sowie Verarbeiter von Steinen und Erden mit 227 Millionen Euro.