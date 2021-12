Erfurt

Notbremse: Theater Erfurt schließt bis zum 14. Januar 2022

15.12.2021, 15:01 Uhr | dpa

Das Theater Erfurt bleibt von Samstag an coronabedingt wieder geschlossen. Angesichts der angespannten Gesundheitssituation habe man gemeinsam mit der Stadt beschlossen, den Spielbetrieb des Theaters bis Mitte Januar 2022 einzustellen, teilte das Theater am Mittwoch mit. Davon betroffen sind rund 30 Veranstaltungen. Die für Donnerstag und Freitag geplanten Sinfoniekonzerte sollen noch stattfinden.

"Wir bedauern die Vorstellungsausfälle und die damit verbundenen Konsequenzen", sagte Generalintendant Guy Montavon. Der Gesundheitsschutz aller, das Publikum und das Team eingeschlossen, stehe jedoch an erster Stelle. "Gleichzeitig hoffen wir, dass wir sehr rasch wieder für unser Publikum da sein können."

Im Hotspot-Landkreis Schmalkalden-Meiningen, aktuell mit einer Corona-Inzidenz von 1018, wurde der Spielbetrieb des Theaters bereits am Montag für drei Wochen eingestellt. Bleibt die Corona-Inzidenz ab dem 30. Dezember durchgehend unter 1000, soll der Spielbetrieb ab dem 6. Januar wieder bei einer Publikumsauslastung von 30 Prozent aufgenommen werden. Auch in Jena muss das Publikum in diesem Jahr auf alle weiteren Konzerte der Jenaer Philharmonie verzichten. Das Weihnachtskonzert soll alternativ im JenaTV-Livestream zu sehen sein.

Bereits gekaufte Karten für nun nicht stattfindende Veranstaltungen bis einschließlich 14. Januar werden durch den Besucherservice - auch online - erstattet. Der Kaufpreis wird vollständig zurückgezahlt oder gegen einen Gutschein getauscht.