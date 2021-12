Erfurt

Zeitfracht vergrößert Logistikstandort in Erfurt

23.12.2021, 16:12 Uhr | dpa

Der Dienstleister Zeitfracht vergrößert seinen Medien- und Buchlogistik-Standort in Erfurt. Um dem gestiegenen Auftragsvolumen Rechnung zu tragen, habe das Unternehmen ein 35.000 Quadratmeter großes Grundstück im Norden Erfurts gekauft, das direkt an das bestehende Logistikzentrum grenze, teilte Zeitfracht am Donnerstag mit. Dort solle zunächst ein großes Palettenlager mit ausreichend Kommissionier- und Bearbeitungsflächen entstehen. Wann es mit dem Bau losgehen soll, teilte das Unternehmen nicht mit.

Der Grundstückskauf sei für Zeitfracht auch ein langfristige Bekenntnis zum Standort Erfurt, sagte der Vorstand der Zeitfracht Gruppe, Thomas Raff. Zeitfracht ist ein Logistikdienstleister für die Buch- und Medienbranche und beschäftigt nach eigenen Angaben etwa 1600 Mitarbeiter in Erfurt und Stuttgart.