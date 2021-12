Erfurt

Zoopark Erfurt bleibt auch am Dienstag geschlossen

28.12.2021, 09:29 Uhr | dpa

Der Zoopark Erfurt bleibt auch am Dienstag wegen gefrierender Nässe geschlossen. Zwar taue das Eis an einigen Stellen, aber es lauerten immer noch viele Gefahren auf dem Gelände, teilte der Zoopark mit. Die Wege würden gestreut, aber man wolle nicht riskieren, dass sich jemand verletzt. Auch die Veranstaltung "Magische Lichternächte" wurde abgesagt. Bereits am Montag hatte der Tierpark nach Eisregen seine Tore geschlossen gehalten.