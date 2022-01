Erfurt

Schule startet in Thüringen größtenteils wieder in Präsenz

04.01.2022, 17:55 Uhr | dpa

Für fast alle Kinder und Jugendliche in Thüringen beginnt ab heute der Unterricht in den Schulen. Nur einzelne Schulen starten nach Angaben des Bildungsministeriums im Wechselunterricht - beziehungsweise im Unterricht in festen Lerngruppen in die verbleibende erste Schulwoche nach den Winterferien.

Zunächst öffneten die Schulen in Thüringen im Distanzunterricht. Am Montag und Dienstag konnten die Schulleitungen entscheiden, wie der Unterricht an ihren Schulen im Anschluss fortgesetzt wird - feste Gruppen, Wechselunterricht, Distanzunterricht für bestimmte Klassenstufen oder vollständiger Distanzunterricht waren die Optionen. Für letzteres braucht es die Zustimmung des Schulamts. Ein solcher Antrag lag nach Angaben des Bildungsministeriums zunächst aber nicht vor.

Die Kultusminister und -ministerinnen der Länder wollen am Mittwoch (14.15 Uhr) in einer Videokonferenz über die Corona-Lage an den Schulen beraten.