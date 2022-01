Erfurt

12,1 Millionen Euro für neue Wehranlage in Erfurt

19.01.2022, 15:29 Uhr | dpa

Für den Hochwasserschutz wird im Südwesten von Erfurt mit Investitionen von rund 12,1 Millionen Euro das Papierwehr an der Gera umgebaut. Mit dem Neubau der Wehranlage in der Brühlervorstadt werde in diesem Februar begonnen, teilte das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz am Mittwoch mit. Die Arbeiten dauerten bis Ende 2024.

Mit dem Umbau sollen die Ortsteile Brühlervorstadt, Löbervorstadt und Erfurt-Hochheim künftig besser vor Überflutungen geschützt werden. Auch der Bau einer Fischaufstiegsanlage sei vorgesehen, hieß es. Die neue Wehranlage ist Teil des Landesprogramms Hochwasserschutz und wird mit EU-Mitteln sowie mit Bundes- und Landesgeldern finanziert.