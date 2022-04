Erfurt

Fuhrparks rüsten Lastwagen mit Abbiegeassistenz aus

16.04.2022, 10:09 Uhr | dpa

Die Umrüstung der Fuhrparks auf Lkw mit elektronischen Abbiegeassistenten läuft in den größeren Thüringer Kommunen bereits auf Hochtouren. So wurden beim Kommunalservice Jena Neufahrzeuge nur noch mit eingebautem Abbiegeassistenten beschafft, teilte Werkleiter Uwe Feige auf Anfrage. Eine gesetzliche Neuregelung sieht vor, dass bis 2024 alle Lkw über 3,5 Tonnen mit Abbiegeassistenten nachgerüstet werden. Davon seien in Jena etwa 75 Fahrzeuge betroffen. Bis 2024 würden voraussichtlich alle Fahrzeuge entweder planmäßig ersetzt oder mit Assistenzsystemen nachgerüstet.

Auch in Erfurt würden seit 2020 nur noch Entsorgungs- und Straßenreinigungsfahrzeuge mit Abbiegeassistenten angeschafft, hieß es von den Stadtwerken Erfurt. Von den 60 Lkw im Fuhrpark der Stadtwerke seien bisher sieben nachträglich umgerüstet worden.

Die Assistenzsysteme sollen verhindern, dass Lastwagenfahrer beim Abbiegen Fußgänger oder Radfahrer übersehen und es so zu schweren Unfällen kommt.