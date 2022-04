Erfurt

Förderprogramm zur Einsparung von Ressourcen angekündigt

25.04.2022, 14:25 Uhr | dpa

Das Thüringer Energieministerium hat angesichts knapper Rohstoffe und steigender Preise ein neues Förderprogramm angekündigt. Damit sollen Investitionen und Initiativen der Wirtschaft zur Einsparung etwa von Materialien unterstützt werden, teilte Energieministerin Anja Siegesmund (Grüne) am Montag nach einem Treffen mit dem Handwerk mit. Würden Produktionsprozesse ressourcenschonender aufgestellt, führe das auch zu einem geringeren Energieverbrauch.

Das neue Programm "GreenInvest Ress" soll nach Ministeriumsangaben noch in diesem Jahr aufgelegt werden. Dafür stünden in den nächsten fünf Jahren bis zu 30 Millionen Euro an EU-Mitteln bereit. Zentraler Ansprechpartner für die Initiative zur Ressourceneffizienz ist die Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur. Um Unternehmen dazu beraten zu können, werde die Agentur personell verstärkt, hieß es.